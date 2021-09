Cinque anni fa la morte di Maria Maugeri, si sblocca il cantiere dell'ex gasometro per il parco in suo nome: installata recinzione

E' stata installata la prima recinzione del cantiere per la realizzazione del parco nell'ex Gasometro di Bari, intitolato a Maria Maugeri, assessora e consigliera comunale scomparsa il 22 settembre 2016, da sempre impegnata per la tutela dell'ambiente-

"Una donna - ha affrermato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha amato profondamente la nostra città e che per la nostra città si è battuta fino a quando la malattia non ce l'ha portata via, troppo presto. Maria Maugeri ha lottato per anni per la bonifica dell'ex Gasometro, un sito inquinato che oggi, anche grazie al suo impegno, non fa più paura a nessuno".

"Esattamente 5 anni dopo, per un caso, una coincidenza o forse un segno del destino, con grande ritardo dovuto a un lungo contenzioso e all'intervento di una norma scritta male, l'azienda appaltatrice ha installato la recinzione e il cartello del cantiere che ci consentirà di realizzare su questo sito il parco dedicato non alla memoria ma alla vita di Maria Maugeri. Vedere scritto sul quel cartello il nome di Maria mi ha fatto pensare alle sue innumerevoli battaglie per la salute pubblica e la tutela dell’ambiente in una città che grazie a lei oggi è una città migliore. Tra qualche giorno verremo qui con i cittadini per piantare simbolicamente il primo fiore. Che sia di buon auspicio per il proseguo di questo cantiere che i residenti del quartiere Libertà attendono da tanti anni. A Maria Maugeri e a tutti i cittadini oggi vorrei dire: ci abbiamo messo tanto tempo, troppo, ma ce l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo controllare che tutto prosegua nel migliore dei modi senza perdere altro tempo" ha concluso Decaro.