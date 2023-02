Passo in avanti per il nuovo parco dell'area ex Fibronit a Bari: la Regione dice sì a finanziamento da 3,6 milioni

La Giunta regionale della Puglia ha approvato un finanziamento da 3,6 milioni di euro per realizzare il primo lotto del grande parco nell'area ex Fibronit di Japigia, un tempo occupata da una fabbrica che produceva manufatti in amianto.

Il provvedimento licenziato dalla Regione rientra in un complessivo finanziamento da 4 milioni di euro (che comprende anche la forestazione urbana in un'area lungo la tangenziale di Lecce) per il miglioramento della qualità dell'aria in Puglia.

“Oggi - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - permettiamo con questo finanziamento che su quei terreni che un tempo ospitavano la Fibronit, possa nascere un grande Parco urbano. Si tratta per noi di un risarcimento alla città di Bari e nei confronti di chi ha pagato con la vita la presenza di una industria che nel corso degli anni ha inquinato l’ambiente. Questo Accordo di Programma ci aiuta a guadagnare ancora di più un’idea dello sviluppo del territorio al cui centro devono esserci beni comuni fondamentali come la salvaguardia degli ecosistemi, la protezione dall'inquinamento ambientale ed i modelli di sviluppo tecnologicamente sostenibili”. “Un luogo drammatico - ha affermato l'assessora regionale all'Ambiente, Anna Grazia Maraschio - uno dei simboli che per anni ha macchiato l’immagine della Puglia e la salute dei cittadini, diventerà uno dei giardini urbani più grandi e importanti del Sud Italia. Rinascerà in un nuovo simbolo, quello della rigenerazione, della vita”

L'opera, che prevede un finanziamento complessivo da circa 15 milioni di euro, riguarderà, nella sua interezza, circa 12 ettari tra zone verdi, aree gioco e per il tempo libero. Nelle ultime settimane era partito il lavoro della conferenza dei servizi preliminare per approvare il progetto, adeguato alle linee guida del Pnrr. Dopo questa fase si potrà procedere alla gara per la progettazione esecutiva dell'opera e, infine, con i lavori.