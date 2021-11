Parco Giovanni Paolo II al San Paolo ancora da completare, Picaro: "DIfficile aprirlo per fine 2021"

"Nonostante le tante promesse di questa Amministrazione sulla data di apertur, l’ultima prevista per dicembre 2021" del parco Giovanni Paolo II nel quartiere San Paolo di Bari, al momento in fase di riqualificazione da oltre un anno. "pare impossibile che anche questa venga rispettata": lo afferma il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Michele Picaro, intervenuto assieme al consigliere di Fdi del Municipio III, Angelo Scaramuzzi, e alcuni cittadini per un sopralluogo nell'area.

"L’impianto idrico è ancora da completare, il playground deve ancora essere messo in sicurezza, l’area giochi necessitano di lavori di ripristino di ogni genere per lo stato di abbandono, la competenza della gestione (comunale o municipale) è ancora da definire, in molti tratti la pavimentazione è da mettere in sicurezza. Insomma, l’ennesima opera abbandonata a se stessa. Per questi motivi, anche per onorare il disappunto dei cittadini, presenterò una interrogazione al sindaco di Bari per chiedere quali sono gli intendimenti dell’amministrazione per rendere fruibile il parco pubblico, chiedendo la data 'credibile' di apertura del Parco" conclude Picaro.