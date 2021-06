Un commissario per la realizzazione del Parco della Giustizia a Bari, Sisto: "Chiesta la nomina, attesa entro il 30 giugno"

Il sottosegretario alla Giustizia annuncia che è stata "inoltrata formale richiesta" per la nomina che "consentirà di velocizzare le procedure" per l'opera che garantirà spazi adeguati agli uffici giudiziari baresi

Una "formale richiesta" è stata inoltrata "alla Presidenza del consiglio dei ministri per la nomina di un commissario per la realizzazione del Parco della Giustizia a Bari". Ad annunciarlo è il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto spiegando - come riporta la Dire - che "la nomina si concretizzerà entro il prossimo 30 giugno e consentirà, con il decisivo presidio dell'Agenzia del demanio, di velocizzare le procedure per dare a Bari una sede giudiziaria degna della sua immagine".

La richiesta di un commissario era stata annunciata da Sisto "in occasione del sopralluogo svolto a Bari per individuare spazi temporanei funzionali all'ampliamento della sede attualmente dedicata all'amministrazione della giustizia penale nel capoluogo pugliese". "Non posso che ringraziare - conclude Sisto - la ministra Cartabia per la sensibilità dimostrata alle istanze del territorio, di cui mi sono fatto interprete, al fine di suturare e cancellare la ferita inferta dalle tristemente famose tende".