Tempi biblici per il Parco della Giustizia e il rischio di rinunciare ai fondi del Recovery Plan, Sisto: "Bari al momento è fuori"

Potrebbero essere molto lunghi i tempi per la realizzazione del Parco della Giustizia a Bari da realizzare alle ex Casermette. Il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha confermato che, allo stato attuale, il progetto è fuori dal Recovery Plan: "L'Agenzia del Demanio - spiega in una nota - con nota del 3 febbraio scorso, ha infatti trasmesso il cronoprogramma dell'opera, così voluta e decisa dal Ministro Bonafede e dal Sindaco Decaro, individuando la fine del 2028 come data di consegna all'Amministrazione del solo primo lotto funzionale".

"Poichè nel Recovery Plan il 2026 è il termine massimo per il completamento delle iniziative, ad oggi, a due giorni dalla scadenza della presentazione delle schede per i finanziamenti, Bari è fuori. Con i dirigenti e i funzionari del ministero, su incarico della ministra Cartabia, sto cercando , in zona Cesarini, una soluzione che, mediante la semplificazione delle procedure, in virtù di una norma contenuta nello Sblocca Cantieri, possa consentire un iter più breve e utile ai fini del Recovery. L'esito del tentativo è ancora incerto, ciò che è, invece, certo è che la precedente gestione della vicenda rischia di tradursi nella lesione della dignità di una città e dei diritti fondamentali dei cittadini", conclude Sisto.

Anche la Camera Penale di Bari, attraverso il suo presidente Guglielmo Starace, chiede di agire quanto prima: "Abbiamo appreso dalla stampa - afferma - che l’Ufficio del Demanio ha trasmesso alla Conferenza permanente presso la Corte di Appello di Bari un cronoprogramma per la realizzazione del primo lotto del nuovo “Parco della Giustizia” che prevede l’inizio dei lavori del primo dei sei lotti nell’anno 2028. Restiamo sgomenti nei confronti dell’ennesima delusione per la palese sottovalutazione dell’importanza del problema per l’intera cittadinanza. Dare indicazione di tempi così lontani che non si riescono a vedere nemmeno con il cannocchiale, nel corso dei quali, se tutto va bene, passeranno almeno altre due legislature, significa manifestare aperto disinteresse per il problema. Sono tempi inimmaginabili per un paese civile e auspichiamo l’immediato intervento del Ministero della Giustizia che dia una scossa a questo rinvio sostanzialmente sine die. Non smetteremo mai di chiedere di dare priorità, anche con la nomina di un Commissario ad acta (richiesta sin dal giugno 2018) per l’evidente stato di emergenza e di urgente e grave necessità, alla risoluzione di un problema che offusca la dignità dello Stato "conclude Starace.