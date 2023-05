Prevenzione degli incendi, online il bando comunale per la sorveglianza del parco 'Lama Balice'

È stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Bari, l’avviso pubblico per lo svolgimento delle attività di difesa attiva contro gli incendi, prevenzione, sorveglianza h24 e primo intervento antincendio per la salvaguardia dell’intero territorio del Parco naturale regionale Lama Balice per il periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre 2023.

Il bando è rivolto alle associazioni di volontariato o raggruppamenti di associazioni senza scopo di lucro iscritte all’elenco regionale di Protezione Civile che contino almeno 10 volontari in possesso delle certificazioni sanitarie di idoneità fisica e degli attestati di formazione previsti per lo svolgimento delle attività e dispongano di un mezzo dotato di riserva idrica con capienza minima di 400 litri e omologato per l’uso di protezione civile e antincendio, nonché di apparecchi radio, idonei soffiatori, tute ignifughe e ogni altra attrezzatura necessaria per il pronto intervento.

All'associazione selezionata verrà riconosciuto un contributo onnicomprensivo massimo di 36mila euro per le attività da svolgere, salvo eventuali anticipazioni o proroghe, comprensivo anche degli oneri relativi alle coperture assicurative prescritte.Le attività in questione riguardano tutto ciò che attiene alla prevenzione e repressione degli incendi nell'area del Parco naturale regionale Lama Balice, ricadente integralmente nei territori dei Comuni di Bari e di Bitonto, per una superficie totale di circa 495 ettari, con servizio di prevenzione - sorveglianza h24 - primo intervento.

Il Parco, per il tramite del Comune di Bari (ente capofila), si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione delle attività senza che il soggetto individuato e gli altri partecipanti possano pretendere alcun rimborso e indennità.

Il Parco stipulerà con l’associazione aggiudicataria una convenzione che stabilisce i termini generali della collaborazione, cui le prestazioni dovranno attenersi scrupolosamente. La stipula della convenzione si perfezionerà ad avvenuto impegno della spesa prevista per il contributo. L’istanza di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del prossimo 4 giugno, esclusivamente a mano presso il Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene - via Marchese di Montrone, 5 - 70122 Bari, in busta chiusa riportante la dicitura 'Manifestazione di interesse per lo svolgimento delle attività di AiB 2023 nel Parco Naturale Regionale Lama Balice'.

Le richieste di chiarimenti e informazioni in merito all’avviso potranno essere formulate inviando una comunicazione, fino a 7 giorni prima del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, con oggetto la seguente dicitura: 'Richiesta chiarimenti per selezione AiB 2023 Parco Lama Balice' all’indirizzo mail ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it.