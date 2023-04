Percorso calistenico, pista da runner e attrezzi per il parkour: le novità per lo sport del futuro parco Maugeri di Bari

Un percorso calistenico con attrezzi per corpo libero, una pista per runner di circa 400 metri e attrezzi per il parkour: sono alcune delle novità sportive che i baresi troveranno nel nuovo parco Maugeri del quartiere Libertà, la cui apertura è prevista tra poche settimane dopo il termine dei lavori di realizzazione.

Un'area da 16mila mq sui terreni dell'ex Gasometro: "A breve tutta la comunità potrà partecipare all'inaugurazione di questo bellissimo parco urbano - spiega l'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli - in un quartiere pressochè privo di verde, e poi potrà viverlo quotidianamente, trascorrere il tempo libero, portare i propri figli, fare una passeggiata, praticare sport all'aria aperta".