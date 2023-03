Il parco Maugeri dell'ex Gasometro a un passo dall'apertura: lavori ultimati a metà aprile

Sono praticamente ultimati i lavori per la realizzazione del parco dell'ex Gasometro del quartiere Libertà di Bari, intitolato alla consigliera comunale Maria Maugeri, scomparsa nel 2016.

Stamane il sindaco Antonio Decaro ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato degli interventi nell'area che si estende per 16mila e 500 mq, di cui 10mila di terreno. All'interno sono state allestite aree per allenamento e attività fisica, un percorso per runner, zone picnic e giochi per bambini nonchè una dedicata allo sgambamento dei cani. Realizzata anche un'arena per eventi e rappresentazioni musicali, teatrali o artistiche.

Tre gli accessi previsti: corso Mazzini, via Napoli e via Sangallo. Il terreno dove un tempo sorgeva il Gasometro è stato bonificato mentre per la falda bisognerà attendere ancora un paio d'anni con una procedura eseguita attraverso una stazione di pompaggio e alcuni pozzetti.

"Manca davvero poco - ha detto Decaro - all'apertura. Nei prossimi giorni saranno installati anche gli ultimi giochi per i bambini, Ci piacerebbe far venire le scuole e le parrocchie per inaugurare il parco".