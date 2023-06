Inaugurato il Parco Maugeri nel quartiere Libertà di Bari: oltre 16500 mq di verde e aree per il tempo libero

Una grande festa per inaugurare il parco dedicato a Maria Maugeri nel quartiere Libertà di Bari: è stata aperta ufficialmente l'opera, in corso Mazzini, intitolata all'assessora comunale all'Ambiente scomparsa nel 2016. Il parco, costato 2 milioni di euro con finanziamento dal 'Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane', è stato realizzato su terreni bonificati dell'ex Gasometro.

L'area verde si estende per 16.500 metri quadri (di cui 10mila di verde) ed è dotata di una zona ludica per bambini e di un'altra dedicata a fitness e parkour ricoperte di pavimentazioni antitrauma. Presenti, oltre ai preesistenti, 110 nuovi alberi e 4mila piante. Realizzata anche un'area per eventi da 400 posti e una zona chaise longue nonchè due spazi per sgambamento dei cani e di un orto urbano, illuminazione e impianto d'irrigazione.

All'inaugurazione, che ha visto la presenza di numerose associazioni e di tanti cittadini, è intervenuto anche il sindaco Antonio Decaro: "Da oggi il Parco Maugeri è nostro, è di tutti, è della città - ha scritto sui social -. Prendiamocene cura, lo dobbiamo a Maria Maugeri".

Presente anche il governatore Michele Emiliano: "Auguri a tutti per questo bellissimo parco - ha dichiarato - che è stato immaginato più di venti anni fa. Ed è stata Maria Maugeri, assessore all’ambiente della mia giunta quando ero sindaco di Bari, a promuovere quest’opera titanica, sembrava veramente impossibile riuscire a tirar via tutti gli idrocarburi che erano in quest’area. Oggi vedere tanta gente in un quartiere bellissimo che aveva bisogno di questo polmone verde, è un’emozione straordinaria. Maria è dovunque e ci dobbiamo accontentare di sentire la sua presenza senza poterla vedere”.