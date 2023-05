Ultimi passaggi per il nuovo parco Maugeri del quartiere Libertà di Bari: "Allacci elettrici a breve, inaugurazione a giorni"

Si sperava di inaugurarlo già entro aprile ma, tra maltempo e qualche impedimento tecnico-burocratico, i cittadini del quartiere Libertà di Bari sono ancora in attesa (probabilmente ancora per poco) di utilizzare il nuovo parco nell'area dell'ex Gasometro intitolato a Maria Maugeri.

L'opera, finanziata con oltre 2 milioni euro attraverso il Piano periferie e i cui lavori hanno visto anche altre opere complementari per circa 400mila euro, si estende su 16.500 mq di cui 10mila di terreno e aree verdi. Tre gli accessi previsti, ovvero da corso Mazzini, via Sangallo e via Napoli. All'interno nel parco vi saranno zone dedicate allo sport tra cui un percorso per runner, attrezzi per l'attività fisica e uno spazio dedicato alla disciplina del parkour. Realizzati anche punti per il picnic con alcuni tavoli per gruppi. Nel giardino Maugeri, inoltre, vi saranno giochi per i bambini e per i cani è stata messa a punto un'area dedicata allo sgambamento. Uno dei punti di aggregazione più rappresentativo sarà l'arena con alcune gradinate da utilizzare per manifestazioni culturali ed eventi. Gli operai hanno anche collocato un impianto idraulico per completare la bonifica della falda acquifera che avverrà nel giro di qualche anno e consentirà di allargare ulteriormente lo spazio fruibile del parco.

Qualche giorno fa erano state collocate le ultime attrezzature dell'area ludica mentre, come spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, dovrebbe essere stato risolto uno degli ultimi passaggi tecnici: "Si tratta - dice - dell'allaccio all'utenza elettrica che subentrerà a quello del cantiere. A brevissimo completeremo anche questo. Non ci risultano, tra l'altro, altri intoppi quindi contiamo di aprire il parco proprio a breve". Dopo San Nicola, dunque, i cittadini del Libertà potranno contare su un importante spazio verde in un quartiere tra i meno forniti, in questo senso, della città.