Luci per il giardino Papalia di Japigia: accesi 24 pali a led: "Uno spazio per tutti i cittadini"

Sono stati accesi i 24 pali con luci a led che forniranno un'importante illuminazione, per la prima, volta, nel giardino Papalia di Japigia a Bari. Un luogo frequentato in particolare dai cani e dai loro padroni, pronto a diventare un nuovo spazio aggregativo per tutti i cittadini.

I nuovi pali di pubblica illuminazione con luci a led faranno "sì - spiega il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti .- che si evitino le zone d’ombra causate dei rami degli alberi che in questa area sono molto numerosi, ravvicinati e rigogliosi. Un intervento assolutamente necessario affinché questo bellissimo posto sia fruibile a qualunque ora, punto di aggregazione per i cittadini anche se, per ora, con mascherine e mantenendo la distanza di sicurezza".