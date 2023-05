'Parco per Tutti', nel cantiere si prepara la piantumazione degli alberi: "Sarà il primo spazio verde cittadino con accesso al mare"

"Sono ultimati i lavori di realizzazione della vasca per la raccolta e filtrazione delle acque meteoriche, sono state eseguite tutte le demolizioni dei piccoli edifici ed è stato aperto l'accesso al mare". Sono queste le parole, affidate ad un video sulla sua pagina facebook, con il quale il sindaco Antonio Decaro ha commentato lo stato di avanzamento dei lavori nel cantiere del 'Parco per Tutti' a Torre a Mare.

"Proseguono i lavori del primo parco marino della città - ha sottolineato il primo cittadino di Bari nel suo video riferito al sopralluogo nel cantiere - il 'Parco per Tutti' collegherà via Mazzini con la spiaggia di Calafetta. In questo momento gli operai sono impegnati nei movimenti di terra, in seguito pianteranno gli alberi e, fra qualche mese, questa zona della città sarà riaperta, tornerà a vivere e sarà fruibile per tutti i cittadini".