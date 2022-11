Un nuovo 'Parco per tutti' a Torre a Mare: il Comune aggiudica la gara per la realizzazione

Il Comune di Bari ha aggiudicato la prima gara per la realizzazione del 'Parco per tutti' di Torre a Mare, una nuova area verde che si estenderà fino a circa 6mila mq, tra via Mazzini e il lungomare Duca Degli Abruzzi. L'offerta vincitrice, per un importo di 1,6 milioni di euro, è stata avanzata dalla ditta Ream. I lavori, se non vi saranno intoppi, partiranno nelle prossime settimane.

Il parco collegato alla costa attraverso un sottopasso pedonale. Prevista la realizzazione di aree giochi nonchè una grande piazza verde centrale. Il giardino sarà dotato di attrezzature ludiche, panchine e telecamere di videosorveglianza nonché recinti e accessi da quattro diversi punti. In particolare, si potrà entrare da via Mazzini, via Montegrappa, da una traversa di via Valle e Giglioli nonché dal lungomare Bonsante, in corrispondenza di 'Cala Fetta'. All'interno vi saranno alcuni locali parzialmente interrati che seguiranno le pendenze del terreno e saranno adibiti a chioschi per vendita di alimenti e bevande, servizi igienici e sedi di associazioni locali. L'appalto complessivo del parco sarà ci circa