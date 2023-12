Parco della Rinascita nell'ex area Fibronit, i lavori inizieranno nel 2024: "Regalo di Natale per Bari"

"É pronto il progetto del parco della Rinascita. Dove sorgeva la Fibronit, una fabbrica che ha significato dolore e morte, sorgerà il più grande parco della città. Nelle prossime settimane definiremo le migliorie con il comitato cittadino, con i progettisti e con l’azienda che si è già aggiudicata la gara così da poter partire con i lavori nel nuovo anno. Questo è il regalo di Natale per Bari". Sono queste le parole del sindaco di Bari, Antonio Decaro, affidate ad un post sui suoi canali social.

Il primo cittadino illustra i dati del progetto che vedrà sorgere il nuovo spazio verde nel quartiere Japigia: "Centoventimila metri quadrati con oltre duemila nuovi alberi, che al momento della piantumazione saranno già alti per garantire zone d’ombra al parco e trasformare quest’area in una vera e propria oasi verde, nel centro cittadino, che grazie all'assorbimento della co2 migliorerà la qualità dell’aria del quartiere".

"All’interno saranno create aree dedicate allo sport, ai giochi per i bambini, agli eventi culturali e al tempo libero guardando alle tendenze e alle novità delle ultime realizzazioni di parchi in siti riconvertiti di tutta Europa -spiega Decaro - Ogni centimetro di questo suolo già bonificato sarà restituito ai cittadini, perché è a loro che per tanti anni questa fabbrica ha tolto l’aria e la vita. Dopo 20 anni, grazie al lavoro portato avanti con la Regione Puglia e il comitato cittadino Fibronit, oggi questo traguardo sembra più vicino".