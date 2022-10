'Giochi tenebrosi' e spettacoli a tema, il Parco Rossani prepara la festa di Halloween a Bari

Preveisto un ricco programma di spettacoli e 'giochi tenebrosi' nel Parco Rossani di Bari per il lungo weekend che terminerà con la festa di Halloween. Lo spazio verde ospiterà party, bancarelle di artigianato locale e prodotti dell’enogastronomia pugliese, oltre a tanta animazione. L'ospite d'eccezione avrà 4 ruote: sarà esposta la Ferrari guidata dal pilota spagnolo di Formula 1, Fernando Alonso. Oltre al bolide da corsa, sarà presente anche un simulatore statico della pista di Fiorano, strumento con cui i piloti si allenano per affrontate i Gran Premi.

"Halloween Park - spiega il presidente del Municipio II, Lucio Smaldone - è un progetto rivolto prioritariamente ai cittadini del Municipio 2 ed esteso a tutti i cittadini baresi e dei paesi dell’hinterland, al fine di porre in essere un processo di valorizzazione territoriale basato sulla promozione delle eccellenze locali e, altresì, di sponsorizzare e custodire la ricchezza del patrimonio agroalimentare regionale, i metodi di produzione tradizionale, gli antichi sapori, il territorio barese. L’obiettivo, dunque, è anche quello di riunire, in occasione della festa di 'Halloween' la cittadinanza barese all’interno del Parco Rossani, creando un momento di divertimento e di socializzazione valorizzando, allo stesso tempo, il territorio ed il made in Puglia".