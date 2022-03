Il 20 marzo apre il parco nell'ex Caserma Rossani, l'invito di Petruzzelli ai baresi: "Una grande festa lunga tutta la giornata"

Cominciano i preparativi per l'attesa inaugurazione del parco nell'ex caserma Rossani di Bari, confermata per il prossimo 20 marzo dopo l'annuncio di qualche mese fa da parte del sindaco Antonio Decaro. In un post su Facebook l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli, invita i baresi a celebrare l'apertura dell'area verde.

"Il 20 marzo - scrive - inauguriamo il parco Rossani e vogliamo farlo con tanta gente e per tutto il giorno. E vogliamo farlo anche con le realtà sportive del territorio. Sarebbe bello se la fossa da skate (che è davvero figa!) fosse piena di ragazzi e ragazze che si divertono con le rampe, sarebbe bello se si organizzasse un torneo di minibasket oppure se qualche gruppo di fitness decidesse di venire a fare i propri allenamenti all'interno del parco Rossani quel giorno. Insomma, avete capito. Fatevi avanti e facciamo diventare quel giorno una bellissima festa sportiva di tutta la città!" conclude Petruzzelli.