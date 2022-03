Incivili e sporcaccioni già 'in visita' al nuovo parco Rossani: panchina divelta e risistemata. I cittadini: "Servono aree per cani"

Neppure una decina di giorni dall'inaugurazione e già alcuni incivili hanno 'toccato' il nuovo parco nell'ex caserma Rossani di Bari. La segnalazione è arrivata da alcuni residenti sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro: ignoti hanno divelto una spalliera di una delle panchine nella zona centrale del giardino. La seduta è stata prontamente risistemata ed è, al momento utilizzabile.

Un piccolo danno è stato notato anche sulle giostrine, dove qualcuno ha rovinato un volante di una delle macchinine presenti. Non mancano anche le segnalazioni su alcune deiezioni canine lasciate sull'erba, in mancanza, al momento, di un'area per gli amici a quattro zampe, come richiesto da alcuni residenti. Qualche incivile, inoltre, non ha mancato di lasciare carte e bicchieri sul prato.