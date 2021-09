Leonetti e lo sfogo sui social per il parco Suglia: "Basta immondizia lasciata in giro. Presto più manutenzione per recuperare le aiuole"

Uno sfogo per chiedere ai cittadini più senso civico ed evitare di sporcare il parco di via Suglia a Japigia, ma anche qualche chiarimento dopo le segnalazioni degli abitanti del quartiere su problemi riguardanti la tenuta del prato e delle piante: è quanto affermato in un videomessaggio su Facebook dal presidente del Municipio I di Bari, Lorenzo Leonetti, in cui spiega lo stato del giardino

"Con i referenti della ripartizione Lavori Pubblici siamo intervenuti - dice - sull’impianto d’irrigazione e per una buona manutenzione ordinaria del verde. Spero si possa intervenire a breve con la manutenzione straordinaria del prato, degli alberi secchi e della porta del calcetto recentemente vandalizzata". Sulla questione sporcizia, Leonetti striglia un po' i cittadini: "Bisogna ricordarsi - dice - che l'immondizia che si produce va lasciata negli appositi cassonetti all'interno o all'esterno del parco" con riferimento soprattutto a chi, nelle ore serali, cena lasciando buste e carte ovunque "che a causa del vento vanno a depositarsi anche tra i cespugli".

Infine, Leonetti spiega la questione della manutenzione: "Mettiamo in conto anche le nostre responsabilità: problemi di irrigazione hanno provocato la perdita di due aiuole verdi e problemi sulle piante". Altre parti del parco "che sono secche - aggiunge - rappresentano invece una scelta precisa dei progettisti. E' inevitabile che nelle stagioni estive siano gialle e in inverno più fredde".