Presidio Sanitario di Altamura, nel reparto di Neuropsichiatria infantile pareti colorate per regalare un sorriso ai piccoli pazienti

Realizzato uno spazio di sogno, pieno di colori, dedicato ai bambini bisognosi di terapie presso il presidio sanitario di Altamura. L’Aps Wall You, Associazione italiana per l’Arte Urbana, si è schierata al fianco della dottoressa Rosanna Galantucci, presidente di Una Stanza per Un Sorriso - sezione di Altamura, ha portato a compimento i lavori sotto la direzione sanitaria della Asl di Bari e dell’ufficio tecnico: nessuno spazio bianco sui muri del reparto di Neuropsichiatria Infantile, un rinnovato luogo di cura, atto a testimoniare il potere terapeutico dell’arte e quello della solidarietà.

L’Associazione italiana per l’arte Urbana Wall You, dal 2019, promuove e supporta la creatività su tutto il territorio nazionale attraverso iniziative culturali di qualità e di interesse sociale, convinta che l’arte sia un potente mezzo di interazione tra ambiente e fruitori.

Il Centro di Arte Pubblica Attiva - Capa, gruppo locale di Gravina dell’Aps, ha accolto l’invito con gioia e ne ha fatto motivo di sfida e grande opportunità per raccontare, attraverso l’espressività dei due artisti coinvolti in prima linea (Spit e Fnkey), come "l’arte può aiutare a lenire le sofferenze e attenuare l’impatto con la malattia" mostrando ambienti, pareti e corridoi, altrimenti anonimi, più accoglienti e stimolanti.

Sott’acqua, in un’atmosfera calma e magica, tra le sfumature dell’azzurro e tra i tanti colori vivaci per poi attraversare lo spazio e ritrovarsi nella savana con nuovi compagni d’avventura, animali dai grandi occhi teneri: il mondo fuori da quelle mura si traveste di fantastica meraviglia e l’immaginario rende armoniosi, quasi protettivi, i nuovi spazi al servizio del benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

I murales hanno preso corpo giorno dopo giorno, dal 3 settembre e con essi la consapevolezza di rivolgere l’arte e la sua funzione a un pubblico davvero speciale, come sottolinea il presidente dell’Associazione di artisti, Francesco Calderoni, che da quasi 10 anni si interessa di arte urbana, considerando altresì un privilegio il coinvolgimento nell’importante progetto.

Un progetto artistico realizzato nell’ospedale e per l’ospedale, pensato come esempio simbolico di umanizzazione del reparto, veicolo di conforto ed occasione di gioco; una nuova definizione interpretativa e artistica del concetto stesso di cura che pone in dialogo lo spazio e la salute del paziente. La Cura di Wall You mostra i segni colorati di una costante ricerca della bellezza, attraverso l’arte in ospedale, e quelli di una necessaria ricerca della speranza di fronte alla malattia.