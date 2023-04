C'è il sì al nuovo park & ride vicino al cimitero di Bari: "Area da 700 posti e spazi per il mercato del lunedì"

Il Comune di Bari ha compiuto un altro passo in avanti per la realizzazione della nuova area park & ride tra via Scopelliti e via Tommaso Fiore, a pochi passi dal cimitero cittadino: il Consiglio comunale ha infatti approvato la delibera con variante urbanistica che rappresenta l'ultimo passaggio in assemblea per poi procedere con ulteriori livelli di progettazione dell'opera finanziata con 2,5 milioni di euro.

L'area interessata dall'intervento, estesa su circa 25mila mq e posta sotto vincolo preordinato all'esproprio, potrà contare su 700 posti auto in versione 'verde', ovvero della stessa tipologia di quelli del park & ride di largo 2 Giugno, con sistemazioni di piante, prato e masselli autobloccanti. Vi saranno, inoltre, stalli per i motocicli.

Il nuovo parcheggio, inoltre, sarà la sede del mercato settimanale del lunedì di via Portoghese, e verrà dotato di un blocco con bagni e altri servizi a disposizione degli operatori e dei clienti. Nelle prossime settimane sarà avviata la progettazione definitiva e, successivamente, quella esecutiva con la parte amministrativa del Comune che si occuperà delle procedure espropriative: "L'obiettivo - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - è quello di indire la gara entro fine anno". I lavori dovrebbero durare poco più di un anno: "I cantieri - aggiunge Galasso - non incideranno sul traffico poiché riguarderanno un'area incolta. Tra l'altro, nella prima fase, non sarà neppure coinvolto lo spazio di parcheggio della necropoli. Potremo, dunque, rimodellare di fatto l'area".

Il park & ride potrà essere attivato al termine degli interventi: nelle intenzioni del Comune, però, ci sarebbe la possibilità di integrare la fermata nel percorso che parte dal parcheggio di corso Vittorio Veneto, con un leggero allungamento della linea che collega il Libertà al centro cittadino. E proprio l'attuale area di sosta a pagamento a pochi passi dal Palamartino sarà rimodulata, vista la futura presenza del 'Bosco verticale', il progetto di residenze 'verdi' progettato da Stefano Boeri: "Vi sarà un leggero allungamento nell'area dell'ex Set" rimarca Galasso, accompagnato da una riqualificazione generale della zona di sosta. A servizio di quest'ultima, inoltre, vi sarà il prossimo prolungamenti di via Anita Garibaldi, una strada che "costeggia - aggiunge Galasso - il parco Maugeri e arriverà a immettersi sul lungomare".