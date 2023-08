Terminati i lavori nell'area Park&Ride di corso Vittorio Veneto: "Aperta nuova uscita in via Brigata Regina"

E' stata aperta la porzione dell’area parcheggio del park and ride di corso Vittorio Veneto, lato terra, di nuova realizzazione, in corrispondenza dell’ex capannone del Set già demolito.

Contestualmente, è stata chiusa la vecchia uscita del park and ride sul lungomare, e aperta la nuova direttamente su via Brigata Regina. Invariata, invece, la posizione d’ingresso al parcheggio sul lungomare Vittorio Veneto.

“Sino a lunedì mattina si potrà parcheggiare sia nella nuova area dotata di impianto di illuminazione sia nella vecchia - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -, dopodiché si potrà utilizzare solo la nuova area di parcheggio di fronte all’ex Set. La restante parte del parcheggio diventerà area di cantiere, come previsto dall’accordo di programma in essere, che vedrà come primo intervento a farsi il prolungamento di via Anita Garibaldi, un solo isolato che oggi congiunge corso Mazzini con via Napoli e che nel corso dei lavori, previsti fino a settembre, sarà prolungata con un ulteriore isolato fino al lungomare. Al termine di questi interventi su via Anita Garibaldi sarà allocato il nuovo capolinea del park and ride, unitamente a nuovi posti auto di libera fruizione”.