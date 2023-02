Un nuovo park&train a Torre a Mare, proseguono i lavori: "Obiettivo risolvere problema sosta"

Un park&train a Torre a Mare dove lasciare la macchina e prendere la ferrovia per spostarsi verso Bari e viceversa: stamane il sindaco del capoluogo pugliese, Antonio Decaro, assieme all'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, al sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato, nnché all'ingegner Giuseppe Macchia, responsabile della Direzione operativa infrastrutture territoriali di RFI, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere avviato da qualche giorno nell’area adiacente alla stazione ferroviaria di Torre a Mare dove verrà eseguita una riqualificazione con la rifunzionalizzazione di un piazzale ferroviario non più utilizzato da adibire ad area di sosta con modalità park&train.

La superficie complessiva dell’intervento è di circa 4.500 metri quadri, oltre il tratto di strada di accesso (via della stazione) che sarà completato con l’esecuzione di marciapiedi. Al termine dell’intervento complessivo saranno realizzati circa 90 posti auto e l’area sarà completata con la piantumazione di alberi ad alto fusto e arbusti.

Il percorso carrabile potrà disporre di corsie di 3,5 metri di larghezza e di un percorso anulare interno all’area parcheggio che facilita le manovre in ingresso e in uscita. A riguardo di marciapiedi e ai percorsi pedonali, avranno una larghezza minima di 1,5 metri e saranno dotati di rampe per le persone con disabilità motoria e di percorsi Loges per i non vedenti. L’area sarà illuminata secondo gli standard attualmente utilizzati nei diversi cantieri della città, quindi con lampade a led a luce bianca, che garantiscono un’illuminazione omogenea senza zone d’ombra, e controllata grazie a un sistema di videosorveglianza a garanzia della sicurezza di quanti la utilizzeranno. La porzione dell’area da adibire a parcheggio, di proprietà della Giesse - una fascia di circa 1.000 metri quadri - sarà ceduta dall’azienda al Comune di Noicattaro, territorio in cui ricade catastalmente. Le Ferrovie metteranno i restanti 3.500 metri quadri a disposizione del Comune di Bari.

I lavori, frutto del protocollo tra Comune di Bari, Comune di Noicattaro, Regione Puglia, Rfi e l’impresa privata Giesse, proprietaria di alcune aree private confinanti con le aree ferroviarie su cui verrà realizzato il parcheggio, è stato avviato qualche giorno fa e riguarda alcune lavorazioni a carico del soggetto privato, impegnato nella trasformazione della viabilità privata in viabilità pubblica con marciapiedi, fogna bianca, pubblica illuminazione: una volta terminato l’intervento, l’area sarà ceduta al Comune di Noicattaro che, dopo averla acquisita al patrimonio pubblico, la metterà in esercizio nella disponibilità di tutti. Successivamente RFI procederà con l’avvio dei lavori di riqualificazione sia sulla porzione di area di sua proprietà, non più funzionale agli usi ferroviari, che sarà perciò trasformata in parcheggio di scambio a servizio della stazione di Torre a Mare data in comodato d’uso gratuito al Comune di Bari, sia dell’attuale viabilità di accesso alla stazione, la cui proprietà sarà trasferita al Comune di Bari in modo che venga annessa alla rete stradale cittadina.

“L’obiettivo dell’amministrazione è quello di risolvere definitivamente il problema della sosta, particolarmente sentito dai residenti della zona e da quanti utilizzano la stazione di Torre a Mare per recarsi in treno nel centro di Bari - spiega l’assessore Galasso - o verso altre destinazioni. Per arrivare a questo risultato abbiamo avviato da tempo un’interlocuzione con tutti i soggetti , pubblici e privati, coinvolti nella proprietà delle aree e nella titolarità della progettazione e realizzazione dell’opera. In questi giorni è stata avviata solo la prima fase di questo cantiere che interessa suoli di proprietà privata e che si concluderà verosimilmente in tre mesi circa. A questo seguirà un successivo cantiere ad opera di RFI, con la realizzazione dell’area parcheggio e la sistemazione della viabilità circostante”.