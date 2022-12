Nuovo Park&Ride nel quartiere Libertà, il Comune approva il progetto dell'area in via Scopelliti

È stata approvata, questo pomeriggio dalla giunta comunale, la delibera che approva il progetto preliminare dell’area multifunzione da adibire a Park&Ride in via Scopelliti ad angolo via Tommaso Fiore, nei pressi del Ponte Adriatico e del cimitero, dove poter svolgere anche il mercato settimanale del lunedì.

Il progetto, dell’importo complessivo di 2.500.000 euro, nasce dall’esigenza dell’amministrazione di valorizzare lo spazio pubblico e migliorare la vivibilità cittadina con soluzioni che garantiscano una maggiore tutela ambientale, riqualifichino il territorio attraverso il miglioramento dei servizi oltre alla razionalizzazione della sosta e della circolazione veicolare e pedonale. L'area interessata dagli interventi sarà quella di confluenza del ponte Adriatico con via Tommaso Fiore e corso Della Carboneria, arterie stradali alternative a via Brigata Regina e decongestionanti per il traffico dell’intera zona a ridosso del cimitero, della Fiera del Levante e del Porto.

I lavori interessano una superficie complessiva di circa 25.000 mq di terreno prevalentemente pianeggiante che allo stato attuale si presenta libera, utilizzata per lo più come parcheggio irregolare e in condizioni di degrado, e per la quale occorre avviare le procedure espropriative con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e variazione urbanistica da approvare in Consiglio comunale.

La nuova area di parcheggio ospiterà oltre 700 posti auto e sarà allestita in modo da accogliere, un giorno a settimana, le bancarelle degli operatori mercatali. Le caratteristiche del progetto di riqualificazione sono le stesse approntate nelle altre aree di sosta attrezzate e realizzate in città: totale permeabilità del suolo, presenza di nuove alberature ad alto fusto, nuovi impianti di illuminazione e videosorveglianza e un blocco di servizi igienici al servizio di utenti e mercatali. In un’area dedicata sarà ricavata anche un’area di sgambamento cani per i residenti della zona.

"Si tratta di un intervento strategico che punta a migliorare i servizi nel quartiere Libertà sia sotto il profilo della sosta sia per quanto riguarda le esigenze degli operatori mercatali e degli utenti che potranno usufruire di un servizio in un’area certamente più accessibile rispetto all’allocazione attuale del mercato nei pressi delle piscine comunali - ha dichiarato l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - Nella zona indicata dal progetto, oltre al cimitero che quotidianamente viene frequentato da cittadini che utilizzano il mezzo privato, insistono numerosi uffici e residenze che potranno usufruire comodamente di questa nuova area di sosta attrezzata. A questo si aggiunge il numero di cittadini che ogni giorno raggiunge la nostra città attraverso l’asse di penetrazione del ponte Adriatico e che qui potranno tranquillamente effettuare quello scambio sostenibile che permetterà loro di utilizzare il park&ride per raggiungere il centro cittadino".

"Questa è una soluzione individuata insieme agli operatori mercatali che potranno così utilizzare un’area attrezzata per le loro attività e servita meglio rispetto a quella attuale - ha sottolineato l’assessora allo Sviluppo economico, Carla Palone - Ci auguriamo di poter completare il trasferimento entro il prossimo anno così da garantire loro migliori condizioni di lavoro e offrire ai cittadini un’occasione di spesa più conveniente in una zona più decorosa e attrattiva".