Terapie e percorsi assistenziali per la lotta al parkinson: l'iniziativa dei centri Asl con le famiglie

Un viaggio virtuale per conoscere meglio la malattia di Parkinson, che in Puglia riguarda oltre 15mila persone, dalla comunicazione della diagnosi alla terapia e alla riabilitazione con le tecniche della biodanza, e per fare il punto sull’attuazione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale della Regione Puglia e su come le strutture riabilitative possono implementare la presa in carico per tale patologia.

Sono stati questi i temi al centro de “Il Viaggio”, giornata di sensibilizzazione organizzata oggi presso l’Auditorium Arcobaleno dell’ex Cto, dai Centri Parkinson delle neurologie degli ospedali Di Venere, Perinei di Altamura, San Paolo, e dal servizio di Riabilitazione del distretto socio sanitario di Bari, in occasione della 14esima edizione della Giornata Nazionale Parkinson 2023 promossa dalla Fondazione Limpe Per il Parkinson Onlus con il patrocinio della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento.

Al centro della giornata un focus sulla malattia a partire dai possibili fattori di rischio genetici e di familiarità sino alla gestione terapeutica delle fasi complicate cercando di rispondere alle domande ed ai dubbi più frequenti delle persone con Parkinson e dei loro caregiver. Dando importanza anche al delicato momento della comunicazione della diagnosi. L’evento si è concentrato anche sulla Riabilitazione per le persone con Parkinson, presidio terapeutico essenziale per tale patologia, e sull’attuazione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale della Regione e su come le strutture riabilitative della Asl possono implementare la presa in carico per tale patologia.

“La Regione Puglia è sensibile a questa patologia – ha ricordato Antonella Caroli, dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’assistenza territoriale-rapporti istituzionali e capitale umano - ha organizzato la rete da Lecce a San Giovanni Rotondo qualificando le unità operative di Neurologia deputate alla diagnosi e cura del Parkinson, senza dimenticare l'istituzione dei due centri al Perrino di Brindisi e al Miulli per l’impianto DBS, tecnica usata per la cura della malattia di Parkinson, con interventi di stimolazione cerebrale profonda. Stiamo lavorando – ha aggiunto Caroli - sulla implementazione della attività riabilitativa sul territorio perché i pazienti, che non necessitano di ricovero, hanno bisogno di controllo e monitoraggio e assistenza domiciliare. Nei prossimi giorni – ha concluso la dirigente - la giunta delibererà i centri regionali per la riabilitazione, confidiamo nella collaborazione delle associazioni, intanto abbiamo fissato le basi per fare migliorare la qualità della assistenza”.