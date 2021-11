"Un gesto d'amore per chi vive nel bisogno": la parrocchia San Sabino lancia la raccolta delle 'scatole solidali'

Un piccolo gesto d'amore, un dono gentile per scaldare (il cuore, ma anche il corpo) di chi ha più bisogno. E' questo il senso dell'iniziativa 'Scatole solidali', lanciata attraverso i social dalla parrocchia San Sabino di Bari.

"Qualche giorno fa, come ormai da circa 15 anni a questa parte, abbiamo organizzato la mensa dei bisognosi, un appuntamento mensile a cui teniamo molto. Dialogando con i nostri amici nel bisogno abbiamo compreso che c'è il desiderio di tornare a vivere relazioni più umane, fatte di segni e gesti d'amore concreti. Ed è così che abbiamo pensato di organizzare, ovviamente con il vostro aiuto, per la prossima mensa di novembre delle scatole solidali nelle quali inserire qualcosa che scaldi il cuore e anche i loro corpi già tanto provati dal vivere per strada o in luoghi di fortuna", si legge nel messaggio sulla pagina Fb della parrocchia.

Già lo scorso anno, in occasione delle festività natalizie, la chiesa di San Sabino aveva partecipato a un'iniziativa simile, nata da un passaparola attraverso i social che ha coinvolto tantissime città italiane.

Come contribuire, allora, alla raccolta delle 'scatole solidali'? Tutti possono partecipare, preparando delle confezioni (ciascuno può donarne più di una) che potranno essere consegnate direttamente in parrocchia dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30, tutti i giorni.

Cosa donare? "Nelle scatole - è spiegato ancora sulla pagina - potremo inserire ad esempio un cappello o un paio di guanti o una sciarpa o un paio di calze di lana o una crema mani o un burrocacao, oltre a dei cioccolatini o delle merendine, insomma qualcosa che serva a scaldarli visto l'avvicinarsi dell'inverno. Vogliamo coccolarli un po' di più perché l'Amore è sempre prendersi cura dell'altro. Siamo certi che questo gesto renderà felici loro e anche chi preparerà le scatole solidali". Come preparare le scatole? "Prendi una scatola (della misura di una scatola di scarpe) e mettici dentro cappello o guanti o sciarpa o calze (segna sulla scatola se è per uomo o per donna ed eventualmente anche la misura), 1 cosa golosa, 1 prodotto di bellezza o un burrocacao o una crema mani, 1 poesia o una frase che ti piace, tua o di altro autore non importa, basta che si tratti di parole dolci e amorevoli". (Per info pagina Fb Parrocchia San Sabino)

(foto di repertorio)