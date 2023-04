La Deejay Ten sfida il maltempo, podisti in corsa per 10 km: ai nastri di partenza anche il sindaco Decaro

Nonostante il rischio pioggia, i baresi non si sono tirati indietro: affollatissima la partenza della Deejay Ten, la corsa non competitiva che anche quest'anno è tornata a Bari, prevedendo due percorsi, di 10 e 5 chilometri nella giornata di domenica. Ai nastri di partenza anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e l'assessore allo sport Pietro Petruzzelli.

"Nel 2015 non ci credeva nessuno - ricorda il primo cittadino - e invece la Deejay Ten è arrivata qui. E' una sfida vinta per una città che dimostra ancora una volta di saper organizzare grandi eventi come questi. Oggi dimostriamo che questa città corre sia sotto il sole che sotto la pioggia". Per l'occasione il l'Amtab ha modiifcato il percorso di diversi bus cittadini.