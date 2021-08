Vaccini, da oggi dosi senza prenotazione per la fascia 12-18 anni. In Puglia superata quota 5,1 milioni di somministrazioni

Nella nostra regione sono più di 165mila i ragazzi fino ai 19 anni che non hanno ancora ricevuto una dose. Intanto la regione si conferma terza in Italia per numero di dosi somministrate in rapporto a quelle ricevute

In Puglia partono da oggi, 16 agosto, le vaccinazioni anticovid a sportello per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Si potrà accedere dunque alle somministrazioni senza bisogno di prenotazione anche negli hub di Bari e provincia, come comunicato nei giorni scorsi dalla Asl Bari.

Secondo l'ultimo report settimanale della struttura commissariale per l'emergenza, in Puglia sono 165.481 i ragazzi tra i 12 e 19 anni che ancora non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino: in particolare tra i 12 e i 15 anni mancano all'appello ancora 107.523 adolescenti.

Intanto, la regione ha superato quota 5,1 milioni di somministrazioni, e con il 96,7% delle dosi di vaccino ricevute somministrate, si conferma terza in Italia per vaccinazioni eseguite. A precederla ci sono le Marche (con 96,9%) e la Lombardia (98%). E' quanto emerge dal report del ministero della Salute aggiornato a questa mattina.

In particolare, sono stati somministrati 5.104.165 vaccini dei 5.278.773 consegnati. Il 94,48% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale come il 92,33% di chi ha tra i 70 e i 79 anni. L'88,01% di chi ha tra 60 e 69 anni ha ricevuto anche la seconda dose come il 77,47% degli under 60 e il 68,37% di chi ha tra i 40 e i 49 anni. Il 55,16% di chi ha tra i 30 e i 39 anni ha completato il ciclo vaccinale come il 44,11% di chi ha tra 20 e 29 anni. Il 22,7% di chi ha tra 12 e 19 anni ha ricevuto entrambe le dosi.