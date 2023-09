Italia-Malta, gli azzurri in campo a Bari il 14 ottobre: da domani biglietti in prevendita

Dopo il successo colto nello stadio 'San Siro' di Milano contro l'Ucraina, sabato 14 ottobre (ore 20.45) al 'San Nicola' di Bari, la Nazionale di calcio tornerà in campo per affrontare Malta, con l'obiettivo di conquistare altri tre punti preziosi e fare un ulteriore passo in avanti verso la qualificazione al Campionato Europeo. Domani, giovedì 21 settembre, alle ore 12 prenderà il via la promozione riservata ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card, mentre dalle ore 12 di venerdì 22 settembre scatterà la vendita libera dei tagliandi per assistere al match.

La Figc, secondo quanto riporta l'agenzia Dire, ha deciso di confermare la politica di prezzi popolari (tagliandi a partire da 14 euro) e le diverse agevolazioni riservate alle famiglie, agli studenti universitari, agli Under 12 e agli Over 65. I biglietti potranno essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

Per la 12esima volta nella loro storia gli Azzurri saranno di scena nel capoluogo pugliese, dove hanno collezionato 9 successi, un pareggio e una sola sconfitta, quella rimediata con la Francia (1-3) nell'ultima amichevole giocata nel settembre 2016.