Parto senza dolore, attivato il servizio di analgesia epidurale nell'Ospedale di Corato

Il servizio di parto tramite analgesia epidurale sarà attivo anche nell?Ospedale di Corato. L'Asl Bari ha autorizzato, stamattina, il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell?Umberto a praticare la tecnica medica che permette di affrontare il delicato momento del parto senza dolore, in serenità e massima sicurezza. La decisione è stata formalizzata al termine di una riunione alla quale hanno partecipato il Direttore Sanitario della Asl Bari, Danny Sivo, la direttrice del Dipartimento delle Direzioni Mediche di presidio ospedaliero, Angela Leaci, il direttore del Dipartimento Sicurezza e Qualità, Vincenzo De Filippis, il direttore di Ostetricia e Ginecologia, Lucio Nichilo, e Maria De Palma per la Direzione medica dell?Umberto I.

"Aggiungiamo un altro tassello fondamentale ? commenta il Direttore Sanitario, Danny Sivo ? a tutela della salute delle donne, assicurando loro la possibilità di far nascere i propri figli senza dolore, così come garantito dai Livelli Essenziali di Assistenza e grazie alla disponibilità delle risorse necessarie». È il risultato di un generale programma di riorganizzazione del Dipartimento Ostetrico-Ginecologico, nell?ambito del quale la partoanalgesia è stata estesa nel luglio scorso all?Ospedale San Paolo di Bari e ora all?Umberto I.

La Direzione medica del presidio è già impegnata per organizzare il nuovo servizio, con la collaborazione del personale dell?Ostetricia e Ginecologia e degli anestesisti, che forniranno le consulenze specialistiche per valutare e selezionare le partorienti idonee. Soddisfatto il dottor Nichilo, direttore dell?unità operativa che negli ultimi anni ha visto crescere considerevolmente i propri volumi di attività: "Nel 2021 abbiamo toccato i 940 parti, quest?anno siamo già a circa 600 nascite e speriamo di raggiungere quota mille. Questo nuovo servizio è una garanzia per tutte le donne, ma anche un?opportunità di crescita per il nostro ospedale".