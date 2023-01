Parto trigemellare per mamma barese: al Di Venere sono nati Rebecca, Alessia e Nathan Francesco

Parto trigemellare al reparto di Ostetricia e Ginecologia del Di Venere di Bari. Si chiamano Rebecca, Alessia e Nathan Francesco i tre gemelli dati alla luce da una donna barese il 17 gennaio scorso e pesano in totale tre chili e 950 grammi. Alla fortunata famiglia è andato in visita il senatore Filippo Melchiorre, che ha parlato di "un evento raro ed eccezionale che si è concluso nel migliore dei modi grazie alla professionalità dell' èquipe diretta dal dottor Mario Vicino, un'eccellenza del Sud Italia che garantisce assistenza completa dal concepimento alla culla attestandosi tra i punti nascita più attivi in tutta la regione con oltre 4.000 nascite negli ultimi due anni. Ma dietro i numeri c'è un'attività complessa frutto di un lavoro corale con la Medicina Fetale per la diagnosi prenatale, la Genetica Medica, la Terapia Intensiva Neonatale e la Rianimazione".