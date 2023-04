Pasqua all'insegna della tradizione e della Pace: gli auguri 'social' di Decaro e Emiliano

"Buona Pasqua a voi che siete la mia famiglia speciale", scrive il sindaco Decaro in un post sulla sua pagina facebook. Il primo cittadino ha scelto così di augurare una felice festa ai cittadini. Il post è accompagnato da una foto in cui Decaro fissa una scarcella con l'evidente intento di gustarla al più presto. "Io intanto provo a resistere alla scarcella", scrive ironico il sindaco.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sceglie invece il tema della Pace per augura buona Pasqua ai corregionali "Per conquistare il senso della nostra vita non basta seguire la corrente e cercare la Pace nascondendo i propri pensieri nella banalità dello scorrere del tempo - scrive Emiliano in un post su facebook - Serve manifestarsi, organizzare le proprie idee e condividerle con gli altri per unire le forze, disposti a tutto per il bene di tutte e tutti. Egoismo e Pasqua sono in contraddizione e rimanere spettatori fingendo solo di schierarsi non serve a niente. Vi abbraccio".