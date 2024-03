Pasqua a Bari, dal Castello svevo al teatro Margherita: musei aperti e mostre da visitare

La Pasqua a Bari con musei e mostre da visitare. Non mancano le idee per chi ha deciso di trascorrere questa giorno di festa in città o nei dintorni. E se ristoranti e agriturismi fanno registrare il 'tutto esaurito', chi vorrà potrà cogliere l'occasione anche per visitare una mostra, o scoprire uno dei luoghi della cultura sul territorio.

A Bari, in particolare, restano aperti oggi al pubblico il Castello svevo (visitabile anche lunedì, 9-18), la Pinacoteca Metropolitana Corrado Giaquinto e il Museo Archeologico di Santa Scolastica (aperti anche lunedì, 9-13). Porte aperte anche per il Teatro Margherita, dove è stata prorogata la mostra 'Elliot Erwins Icons' Accoglie oggi i visitatori anche il Palazzo dell'Acqua, sede dell'Acquedotto pugliese, con visite guidate su prenotazione alle ore 10 e 11.

In provincia, è possibile visitare la Galleria nazionale della Puglia "Devanna" di Bitonto, il museo archeologico nazionale di Altamura, il Museo Jatta di Ruvo di Puglia, il museo archeologico nazionale e il castello di Gioia del Colle, il parco archeologico di Monte Sannace. Apertura straordinaria anche per il Museo diocesano e il museo Romualdo di Monopoli.

QUI TUTTI GLI EVENTI DI PASQUA E PASQUETTA A BARI E PROVINCIA