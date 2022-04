Pasqua di solidarietà a Bari: pasti e momenti d'incontro per i senza tetto

In vista delle festività di Pasqua, l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari ha reso noto il programma delle mense e dei servizi attivi in favore delle persone in situazione di grave marginalità realizzato con la collaborazione della rete cittadina delle realtà quotidianamente impegnate sul territorio.

Nel centro polifunzionale per il contrasto alle povertà estreme Area 51, domenica 17 aprile (Pasqua) e lunedì 18 aprile (Pasquetta) pasti saranno erogati in porzioni monouso da asporto Oggi e domani, nell’alloggio sociale per adulti in difficoltà SoleLuna ospiti e operatori saranno coinvolti in un percorso di socializzazione e di scoperta della tradizione culinaria pasquale pugliese, attraverso la realizzazione e la degustazione di scarcelle di varia forma.Infine, sempre domenica e lunedì l’Unità di strada comunale Care for People sarà impegnata come sempre sul territorio cittadino, dalle ore 18 alle 24, per offrire ascolto, sostegno e orientamento alle persone senza dimora. Nel giorno di Pasqua gli operatori del servizio distribuiranno bevande e porzioni di colomba pasquale.