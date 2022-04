Dal teatro Margherita con Banksy alle mostre nei musei della città: la Pasquetta a Bari a 'passeggio' tra gli spazi della cultura

Un lunedì di Pasqua da trascorrere all'insegna della cultura. Se il tempo tutt'altro che primaverile può aver scoraggiato scampagnate e gite fuori porta tipiche di Pasquetta, per chi ha deciso di restare a Bari le proposte comunque non mancano. Tra mostre e musei aperti al pubblico, le cose da fare in città in questa giornata di festa non mancano.

Uno degli appuntamenti più 'gettonati' del momento è la mostra “Banksy realismo capitalista”, allestita all’interno del Teatro Margherita, che sin dai primi giorni dall'inaugurazione ha fatto registrare un grande afflusso di visitatori. Nella giornata di oggi, lunedì 18 aprile, la mostra sarà aperta dalle ore 10.30 alle 20.30 (il biglietto di ingresso è fissato a 10 €, ridotto 8€, con ulteriore riduzione a 4€ per scuole, università e adolescenti - scuole con gruppi di minimo 20 persone / minori dai 6 ai 17 anni / studenti universitari).

Resta aperto oggi anche il Museo civico, che attualmente, accanto alla collezione ordinaria, ospita la mostra fotografica “Bari, storie e frammenti” del maestro Uliano Lucas: orario odierno dalle ore 9.30 alle 13.30. Il biglietto d’ingresso al museo (intero 5€, ridotto 3€) comprende la visita alla mostra.

Ma lista dei luoghi della cultura aperti per Pasquetta a Bari non è finita. Aperto anche il Castello Svevo, con la mostra fotografica antologica di Aurelio Amendola, e la Pinacoteca metropolitana 'Corrado Giaquinto', che ospita le “Anime inquiete” di Annamaria di Terlizzi, e ancora il museo archeologico di Santa Scolastica.

Chi invece non vuole rinunciare a un'uscita fuori città, potrebbe optare per una visita a uno dei siti archologici, castelli o musei aperti in provincia (qui la lista).