Pasquetta bagnata su Bari e provincia. Le previsioni per la settimana: da domani migliora

Una Pasquetta più simile a una giornata di novembre che di (quasi) metà aprile: la forte pioggia caduta da questa notte su Bari e provincia ha rovinato piani di chi aveva organizzato una gita fuori porta come da tradizione dopo la Domenica di Pasqua. Non si segnalano, infatti, particolari situazioni di traffico sulle principali arterie stradali della città di Bari e delle zone limitrofe come, invece, spesso accade nella giornata di Pasquetta.

Una condizione, quella del maltempo, che dovrebbe perdurare per almeno metà del Lunedì dell'Angelo, con un (leggero) miglioramento dalle ore pomeridiane. Per quanto riguarda, invece, il resto della settimana, gli esperti di 3BMeteo.com prevedono rasserenamenti già da domani con un rialzo delle temperature sui 18 gradi di massima e 11 di minima. Da giovedì, invece, torna la variabilità con peggioramenti nella giornata di domenica.

Tutte le previsioni riguardanti Bari e provincia su 3BMeteo.com