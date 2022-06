Via i passaggi a livello tra Carbonara e Ceglie, presentato il progetto: "Primi lavori da 12 milioni di euro"

Si è svolto nella sede del Municipio IV di Bari un incontro per fare il punto sulla questione dei passaggi a livello lungo la linea ferroviaria in corrispondenza dei quartieri di Carbonara e Ceglie. All'appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, e la presidente del Municipio IV, Grazia Albergo.

Il confronto ha visto l'illustrazione, nel dettaglio, del masterplan complessivo dell’intervento predisposto dal Comune che riguarda la soppressione di alcuni passaggi a livello esistenti e la realizzazione di infrastrutture viarie alternative. Analizzato anche il primo stralcio di esecuzione delle opere relativo all’eliminazione dei passaggi a livello di via Quaranta e via Gorizia (a Ceglie del Campo) mediante la realizzazione di un sottopasso carrabile e uno ciclopedonale in corrispondenza della stazione Fse di Carbonara, unitamente a un’asta di collegamento trasversale che connetterà via Quaranta con via Manzari grazie all’esecuzione di due rotatorie. In questo modo il sottopasso carrabile a realizzarsi sarà collegato in modo diretto con le due vie (Quaranta e Gorizia), interessate dall’eliminazione dei passaggi a livello, mentre gli attraversamenti pedonali dei binari saranno assicurati dalla realizzazione di tre sottopassi ciclopedonali, rispettivamente in prossimità della stazione Carbonara, di via Pietro Verri e del passaggio a livello di via Gorizia.

“L’onere del primo stralcio degli interventi per la nuova viabilità - commenta l’assessore Galasso - è stato valutato in circa 12 milioni di euro secondo una prima stima elaborata da FSE su indicazione dell’assessorato ai Trasporti della Regione Puglia con cui, grazie a una proficua collaborazione articolatasi in numerosi incontri di approfondimento svolti anche con i tecnici di Fse, è stata verificata l’utilità e fattibilità tecnica complessiva dell’intervento oltre che il possibile finanziamento dello stesso nell’ambito del redigendo programma regionale di interventi tesi ad eliminare una serie di passaggi a livello lungo la rete ferroviaria regionale. Nei prossimi giorni il Municipio effettuerà un approfondimento anche sulla base del masterplan illustrato e discusso ieri, utile alla formulazione di un parere circa il gradimento della soluzione progettuale che, lo ricordo, è stata attentamente studiata per ridurre al minimo i disagi legati alla nuova infrastrutturazione stradale, in modo particolare attraverso un’analisi delle proprietà private che ci ha portati a individuare i tracciati della nuova viabilità preferibilmente in corrispondenza dei confini di proprietà. Questo sia per evitare di avere proprietà private divise irrazionalmente sia per poterle servire, al termine dei lavori, con un nuovo sistema viario comodo, moderno, agevole e funzionale".

“Questo intervento rappresenta una risposta importante e significativa al disagio che i cittadini del Municipio IV vivono da sempre a causa dei lunghi tempi di attesa ai passaggi a livello - sottolinea Grazia Albergo -. La realizzazione dell’opera impatterà positivamente sulla qualità della vita, migliorerà la viabilità nei due quartieri interessati e assicurerà nuovi spazi alla comunità”