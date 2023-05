Via due passaggi a livello a Ceglie e Carbonara, soluzione ancora lontana: tempi indefiniti per l'intervento

Un 'masterplan', un piano con le possibili soluzioni tecniche, c'è. Ma il percorso che potrebbe portare alla soppressione di due passaggi a livello lungo la linea Fse che attraversa i quartieri di Ceglie e Carbonara, al momento ha tempi ancora tutti da definire. All'incirca un anno fa, il confronto avviato tra Comune, Regione e Ferrovie Sud Est per individuare interventi che possano porre rimedio una situazione che contribuisce a creare non pochi disagi alla viabilità nel Municipio IV (in cui si contano in tutto sei passaggi a livello) ha portato a un primo risultato: la redazione, da parte dell'assessorato ai Lavori pubblici del Comune, di un piano che prevede l'eliminazione delle barriere in via Quaranta a Carbonara e via Gorizia a Ceglie e la riorganizzazione della viabilità lungo la ferrovia.

Che cosa prevede il masterplan

La soluzione individuata prevede in un primo stralcio la realizzazione, in corrispondenza della stazione Fse di Carbonara, di un sottopasso carrabile e ciclopedonale che, sfruttando sia un’area ferroviaria adiacente alla stazione che spazi non edificati presenti oltre il tracciato ferroviario, andrebbe a collegarsi, attraverso una nuova viabilità, con via Antonio Quaranta a Carbonara e via Gorizia a Ceglie (sostituendo così l'attraversamento dei binari). L'intervento sarebbe accompagnato anche da una riorganizzazione del sistema viario, con la creazione di un collegamento, lungo la ferrovia, tra via Pietro Verri, via SS Rosario, via Sardegna e via Gorizia a Carbonara, e, dal lato opposto, tra via Della Ferrovia, via Santa Maria Vi Salvi e via Bengasi. Nel complesso, gli interventi previsti nel primo stralcio, in base a una prima stima elaborata da Fse, richiederebbero un impegno di spesa di circa 12 milioni. Risorse che dovrebbero arrivare dai fondi, a disposizione della Regione, destinati alla riduzione ed eliminazione dei passaggi a livello in Puglia. Il masterplan contempla poi anche un secondo stralcio (da finanziare tuttavia attraverso risorse da reperire diversamente) che prevede la creazione di un’area di parcheggio "di circa 800 posti - spiega a Baritoday l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso - al servizio di Carbonara vecchia, facilmente raggiungibile grazie al sottopasso". Un'area di sosta che, nelle intenzioni del Comune, servirebbe anche a incentivare la mobilità in un'ottica park&train.

Il nodo finanziamenti e la situazione attuale

Il masterplan, messo a punto ormai un anno fa, nelle scorse settimane è stato formalmente trasmesso all'assessorato regionale ai Trasporti. Tempi lunghi legati a una serie di adempimenti: "Nel mentre abbiamo fatto fare la quantificazione degli importi di massima da Fse, un'operazione che ha portato via tempo, abbiamo fatto l'inserimento nel piano triennale di inserimento delle Opere pubbliche del nostro stralcio e abbiamo fatto il passaggio attraverso il Municipio. Ora abbiamo formalmente trasmesso quel piano con la preghiera di tenerne conto per l'assegnazione delle risorse", dice a Baritoday l'assessore Galasso. Al momento, in ogni caso, per il finanziamento dell'intervento non c'è un orizzonte temporale certo. Gli interventi di soppressione dei passaggi a livello "che presentano oggettive criticità sia dal punto di vista della sicurezza ferroviaria, sia di quella stradale", dice a Baritoday l'assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, verranno finanziati "nel prossimo ciclo di programmazione 2021-2027, sulla base delle risorse disponibili". Impossibile quindi stabilire con certezza dei tempi per l'assegnazione delle risorse. "La Regione - assicura Maurodinoia - ha preso in carico le istanze del Comune di Bari legate alla necessità di risolvere le problematiche inerenti i passaggi a livello presenti nel territorio di Ceglie e Carbonara. Il masterplan proposto dal Comune rappresenta certamente un buon punto di partenza per la progettazione di dettaglio da sviluppare per la futura candidatura".