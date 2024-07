Un albero filogenetico della pasta ripiena italiana: anche l'Università di Bari nella ricerca nazionale

C'è anche l'Università di Bari tra gli atenei italiani che hanno realizzato il primo albero filogenerico della pasta ripiena italiana. Si tratta di uno studio che cerca di ricostruire la diversità delle specialità tra le varie regioni italiane. Lo riporta l'Ansa.

La ricerca è stata condotta dal dipartimento di Biologia dell'Università di Padova in collaborazione con l'ateneo barese, l'Università Federico II di Napoli e quella delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo) e pubblicata sulla rivista Discover Food. Dalle analisi degli studiosi, sarebbe emerso che la pasta ripiena sarebbe arrivata prima nel Nord Italia per poi diffondersi nel resto del Belpaese, in Sardegna e in Sicilia.

Un approccio interdisciplinare per distinguere 28 formati che rappresentano le varie zone d'Italia, analizzati attraverso grandezza, piagatura e ingredienti: in sostanza, però, le due grandi 'famiglie' di pasta ripiena sono i tortellini e i ravioli, dai quali poi si diramano le altre specialità tipiche.