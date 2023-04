Volo salva-vita da Bari a Venezia per una paziente 42enne: il trasporto con un mezzo dell'Aeronautica Militare

Una paziente di 42anni, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata da un velivolo dell'Aeronautica Militare da Bari a Venezia con un volo d'urgenza. La tratta è stata coperta da un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino.

La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure d’urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Bari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. La paziente, accompagnata da personale sanitario, è stata imbarcata a bordo del velivolo militare che intorno alle 18 è decollato dall’aeroporto di Palese.

Dopo circa un’ora di volo, l’F900 è atterrato all’aeroporto di Venezia dove la donna è stata immediatamente trasferita in ambulanza per il successivo ricovero nell’Ospedale Policlinico di Padova.