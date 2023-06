Dalla 'nuova' via Argiro alla sperimentazione su via Manzoni: Bari sempre più pedonale tra lavori in corso e progetti

Lavori di rifacimento della pavimentazione su via Argiro quasi completati e nel cassetto la 'scomparsa' dei marciapiedi, ma anche le idee di chiudere al traffico tre isolati di via Manzoni (per una sperimentazione) e quella di togliere le auto anche su via Roberto da Bari (al momento solo un sogno). Tre diverse zone della città di Bari per un unico obiettivo, ovvero aumentare (o rendere ancor più fruibili) aree della città un tempo o tutt'ora destinate al traffico veicolare consentendo una rigenerazione di zone come il Murattiano e il Libertà.

Una politica portata avanti con successo dal Comune, soprattutto nel centro cittadino: via Argiro, da essere un'anonima parallela alla più celebre via Sparano si è trasformata negli ultimi anni in una strada piena di bar, locali e negozi. Da qualche settimana i cittadini e i turisti hanno potuto apprezzare il rifacimento della 'pavimentazione' in asfalto: sono praticamente terminati i lavori di Acquedotto Pugliese che hanno interessato la via. Gli operai stanno completando le operazioni nell'ultimo tratto vicino all'intersezione con corso Vittorio Emanuele e, dopo gli interventi legati alle condutture, hanno provveduto a ripristinare la superficie dell'area.

Dal Comune, però, c'è l'intenzione futura di eliminare definitivamente i marciapiedi e rendere il tutto uniforme come su via Sparano. Circa 4 i milioni di euro già stanziati per i lavori che vedranno "basole al centro - spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso - e pietra bianca ai lati". Il tempi per attuare l'intervento, però. non sembrano brevissimi anche perchè gli uffici comunali, in questi mesi, stanno dando priorità ai progetti finanziati con il Pnrr e quello di via Argiro rientra in un altro tipo di finanziamento.

La situazione su via Roberto da Bari e via Manzoni

Un intervento che valorizzerebbe ulteriormente il centro cittadino è quello di via Roberto da Bari: il primo isolato è da tempo senza auto ed è diventato un punto di ritrovo importante per la ristorazione e i turisti in città. Dopo l'addio al traffico e alle vetture parcheggiate sono stati aperti locali e bar. L'idea del Comune è quella di andare oltre e 'liberare' dal traffico altri pezzi della strada ma, per ora, non vi sono novità anche perchè non è semplice garantire un numero adeguato di posti auto compensativi ai residenti. Se ne riparlerà probabilmente nella prossima consiliatura o quantomeno dal 2024 in poi. Quello che invece potrebbe essere il passo successivo delle pedonalizzazioni in città riguarda via Manzoni, la strada del Libertà, in passato cuore dello shopping di medio livello e familiare in città, in netto declino da tempo e che necessita un deciso rilancio. Nelle prossime settimane, spiega il Comune, dovrebbero esserci incontri tecnici per mettere a punto i dettagli della 'sperimentazione' della chiusura di tre isolati, in corrispondenza di via Putignani (il cui accesso resterà attivo) e via Nicolai. Uno stop alle auto accompagnato da iniziative ed eventi che saranno messi a punto con l'assessorato allo Sviluppo Economico e in accordo con i commercianti della zona. Un progetto di cui si parlava da inizio anno ma che per ragioni burocratiche non è stato ancora concretizzato e che potrebbe venire alla luce nei prossimi mesi se verranno superate anche possibili perplessità da parte di residenti e negozianti di fronte a una mini-rivoluzione della viabilità e della vita quotidiana nel quartiere.