Pedopornografia, le insidie per i minori in rete tra social e videogiochi online: "Adescatori sempre più abili"

Social network, app di messaggeria istantanea, piattaforme di gaming: strumenti e 'luoghi' virtuali che appartengono alla vita quotidiana dei ragazzi, che li utilizzano spesso in età sempre più precoce. Ma che altrettanto spesso possono nascondere rischi e insidie, come raccontano numeri e casi legati a reati quali pedopornografia e adescamento online. Un fenomeno purtroppo crescente, che vede la Polizia postale in prima linea sia sul fronte repressivo che su quello della prevenzione e della sensibilizzazione.

In Puglia, secondo i dati resi noti oggi in occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, dall'inizio dell'anno sono stati 35 i soggetti denunciati per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale di minori, e due gli arresti: uno pochi giorni fa, a Taranto, per detenzione e scambio di materiale pedopornografico a carico di un soggetto trovato in possesso di centinaia di foto e video. Nei primi mesi del 2023, altre sette persone sono state denunciate per il reato di adescamento online. Nel 2022, erano state complessivamente 71 le denunce per detenzione e scambio di materiale pedopornografico, 8 quelle per adescamento, e sei gli arresti.

A spiegare a Baritoday l'impegno messo in campo dalla Polizia postale nel contrasto a tali reati e ai rischi della rete per bambini e ragazzi è il vice questore Fulvio Manco, dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Telecomunicazioni 'Puglia'. "Accanto all'attività repressiva, svolgiamo una costante attività di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole. A questo si aggiunge il monitoraggio h24 della rete, alla ricerca di siti che possano avere dei contenuti sospetti, per i quali, laddove individuati, chiediamo l'inserimento in una black list che poi porta all'inibizione della navigazione". Nei primi mesi del 2023, sono stati 21 i siti segnalati e oscurati, 51 nel 2022.

Le insidie maggiori, come detto, si annidano proprio in quei luoghi virtuali in cui adolescenti e ragazzi sono portati a sentirsi più al sicuro, come i canali utilizzati per comunicare o giocare con gli amici. Con gli adescatori sempre più abili a raccogliere le informazioni 'disseminate' online dalle stesse potenziali vittime, e a usarle poi per carpirne la fiducia, magari celandosi dietro un falso profilo. "Gli adescatori, sempre più abili a inserirsi nelle chat e nelle piattaforme utilizzate dagli adolescenti - spiega Manco - sfruttano quelle informazioni per dimostrare in una eventuale chat di avere gli stessi interessi, con l'obiettivo di instaurare con la vittima una relazione che ha come fine l'aspetto sessuale, che può essere diretto, reale, oppure informatico, attraverso lo scambio di materiale".

Determinante, quindi, è l'aspetto della prevenzione e della sensibilizzazione, per mettere in guardia gli stessi ragazzi, ma anche insegnanti e genitori, affinché siano attenti all'uso dei dispositivi informatici da parte di bambini e adolescenti, e pronti a cogliere eventuali campanelli d'allarme. Lo scorso anno, attraverso le attività organizzate nelle scuole - tra istituti superiori, secondarie di primo grado, ma anche scuole elementari - la Polizia postale del Compartimento Puglia ha raggiunto oltre 28mila studenti. "La fascia più a rischio - prosegue Manco - è rappresentata dai ragazzi tra i 13 e i 15 anni. I consigli sono quelli che ripetiamo ogni giorno, andando nelle scuole. Ai ragazzi che utilizzano i dispositivi diciamo innanzitutto di non chattare o intrattenere dialoghi virtuali con persone sconosciute. Un segnale d'allarme è ovviamente rappresentato dalla richiesta di foto o video che ritraggono parti del corpo, o addirittura sessualmente esplicito. In quel caso l'invito è chiaramente a non acconsentire alle richieste, e allertare immediatamente i genitori affinché possano informare la Polizia postale. Per i genitori il consiglio è quello di monitorare i figli, di seguire le tecnologie che utilizzano ma soprattutto quello di parlare con loro, ascoltarli e osservarne anche gli umori, perché spesso, laddove questi ragazzi non dovessero acconsentire alle richieste richieste ricevute, potrebbero anche essere minacciati, e quindi vivere una situazione di turbamento. Dialogo e ascolto sono fondamentali".