Quattro sentieri per scoprire la città, a Bari i percorsi realizzati dai ragazzi con autismo: "Inclusivi e accessibili a tutti"

La pianta di plumbago, con i suoi fiorellini a grappoli blu, segna l'inizio e la fine del percorso, che si snoda dalla pineta San Francesco alla foce di Lama Balice, attraversando il lungomare di Fesca-San Girolamo.. E' il primo dei quattro 'sentieri' realizzati dai ragazzi del progetto 'MacchéO', promosso dall'associazione Genitori Insieme, che riunisce familiari di giovani autistici, con il circolo Legambiente Eudaimonia Bari e l'istituto Elena di Savoia-Calamandrei.

L'iniziativa coinvolge una quindicina di ragazzi con autismo, tra i 17 e i 30 anni, protagonisti attivi di tutte le fasi della creazione dei sentieri (il primo è stato già inaugurato domenica scorsa) dalla 'selezione' dei percorsi stessi alla realizzazione e al posizionamento della cartellonistica. L'idea, come spiega Emanuela Gagliardi, referente dell'associazione Genitori Insieme e coordinatrice del progetto, è quella di creare dei percorsi "completamente inclusivi, praticabili per tutti", privi di barriere architettoniche e completamente accessibili da parte di persone con qualsiasi tipo di disabilità, per dare la possibilità a chiunque di passeggiare scoprendo alcuni luoghi della città.

"E' un progetto al quale lavoriamo ormai da qualche mese - racconta Gagliardi - Abbiamo dato vita a un laboratorio di falegnameria nel corso del quale i ragazzi hanno preparato i cartelli, levigando il legno e realizzando le scritte. Abbiamo anche creato un semenzaio, per dare loro la possibilità di provare a coltivare il plumbago, la pianta che abbiamo scelto come simbolo di questo progetto anche per i suoi fiori blu, colore dell'autismo. Legambiente ci ha supportati nel selezionare i percorsi affinché siano realmente praticabili per tutti. Dopo il primo inaugurato domenica scorsa, stiamo procedendo a definire i dettagli anche del secondo sentiero, che dovrebbe essere pronto tra un paio di settimane". Le attività legate al progetto sono state anche l'occasione per promuovere piccole azioni di cittadinanza attiva, come la rimozione dei rifiuti presenti lungo il sentiero individuato. Lungo l'itinerario, i ragazzi hanno anche realizzato una segnaletica simile a quella utilizzata dal Club Alpino Italiano per i sentieri di montagna, ma con una particolare rivisitazione: "Al posto delle strisce bianche e rosse, abbiamo disegnato strisce verdi e blu, unendo i colori dell'ambiente e dell'autismo". "I ragazzi - aggiunge Gagliardi - si sono divertiti tanto. Ciascuno, a suo modo e con i suoi strumenti espressivi, ci ha raccontato come ha vissuto l'esperienza. E questa è stata la gioia più grande per noi. Con questo progetto volevamo anche dimostrare quanto questi ragazzi siano un valore aggiunto per la nostra realtà".

L'iniziativa, tuttavia, mira a coinvolgere tutta la cittadinanza. Non solo attraverso l'inclusività dei sentieri, pensati per essere accessibili a chiunque, ma anche dando la possibilità a chiunque lo volesse di segnalare un possibile percorso da realizzare: "Siamo pronti a raccogliere idee e proposte, basta utilizzare la sezione creata appositamente sul nostro sito, www.odvgenitorinsieme.it", conclude Gagliardi rilanciando l'invito.