Percorsi gratuiti di yoga e meditazione, parte a Bari il progetto 'Cerchio di donne della comunità'

Parte domani, mercoledì 24 gennaio, negli spazi del Centro servizi per le famiglie di Japigia Torre a Mare, il progetto 'Cerchio di donne della comunità', un percorso gratuito di yoga, meditazione e respirazione consapevole rivolto alle donne della città, nel corso del quale le partecipanti potranno riconnettersi alla propria essenza profonda condividendo l’esperienza con altre donne in uno spazio protetto e sicuro.

Il percorso si compone di due cicli (per donne under 45 e per over 45) composti da 8 incontri ciascuno, in programma tutti i mercoledì, dalle ore 18 alle 19: in pochi giorni le adesioni sono state già tantissime. Il Centro servizi per le famiglie di Japigia - Torre a Mare, che ospita i corsi, è un servizio finanziato dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari e gestito dalla Fondazione Giovanni Paolo II Onlus e dalle cooperative sociali Itaca e Caps.

"I Centri famiglie del Comune di Bari sono 14 - ricorda l'assessora comunale al Welfare, Francesca Bottalico - diffusi in tutti i quartieri della città e, specie nei territori periferici, rappresentano antenne e presidi territoriali preziosi che offrono occasioni di incontro, sostegno sociale e psicologico, individuale e familiare, ma anche opportunità, per le istituzioni, di agganciare situazioni sommerse di violenza, discriminazione e disagio grazie ai percorsi laboratoriali che vertono sulle emozioni, sui corpi e sul vissuto dei partecipanti. Così facendo, in questi anni, tantissimi sono stati i casi, in particolare di donne e adolescenti, emersi nei contesti protetti, che siamo riusciti poi a orientare presso servizi specialistici e a sostenere, prevenendo in questo modo situazioni oggettivamente a rischio".

Per iscriversi ai corsi del progetto 'Cerchio di donne della comunità' è possibile contattare il numero telefonico 0805546246 o inviare un'email all'indirizzo csfjapigia@fgp2.it.