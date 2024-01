Percorso formativo gratuito per lavoratori del settore turistico, a Bari parte la terza edizione di 'Hospitality Month'

Si terrà domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 10.30, a Porta Futuro Bari, in via Ravanas 233, la presentazione del percorso formativo gratuito 'Hospitality Month' in partenza nei prossimi giorni, promosso da My English School Bari e rivolto ai lavoratori e ai titolari di imprese del settore del turismo, della ristorazione e della ricettività.

L’iniziativa di My English School, patrocinata dal Comune di Bari e realizzata in collaborazione con Porta Futuro Bari, è giunta alla sua terza edizione: negli anni precedenti ha registrato un notevole interesse tra gli addetti del settore, con 130 partecipanti.

All’evento parteciperanno l’assessora alle Attività produttive Carla Palone, la titolare di My English School Bari e il direttore della stessa scuola Tiago Costa. Al termine della presentazione è prevista la testimonianza di Federica Catalano, iscritta alla precedente edizione.

Il calendario delle attività dell’Hospitality Month di gennaio 2024 prevede 4 workshop in lingua inglese sui temi del mondo Horeca, al termine dei quali verrà rilasciato un attestato di certificazione delle competenze. Oggetto della formazione saranno alcune delle tematiche relative all’accoglienza, alla ristorazione, alla customer satisfaction, al food & beverage, utili ai lavoratori per ampliare e facilitare l’interazione con turisti e stranieri.

Gli appuntamenti formativi, per cui è previsto un numero massimo di 25 partecipanti, si svolgeranno a Porta Futuro Bari il 23 gennaio, il 30 gennaio, il 6 febbraio e il 13 febbraio dalle 15 alle 16.30. Le iscrizioni sono aperte da oggi sul sito web di Porta Futuro Bari. L’attestato finale sarà rilasciato ai partecipanti a seguito della frequenza di almeno tre lezioni.

Per i residenti dei Comuni limitrofi sono previsti anche incontri online nelle seguenti date: 24 gennaio, 31 gennaio, 7 febbraio, 14 febbraio.

Domani, in occasione della presentazione, verranno fornite indicazioni relative alle modalità d'iscrizione ai laboratori online.