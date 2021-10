A Torre a Mare arriva 'Getto', il pesce mangia plastica installato sulla piazza del porto

Dopo Pane e Pomodoro, anche Torre a Mare ha il suo 'pesce mangia plastica'. Il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti rende noto che, grazie all’impegno di Progetto Bari, questa mattina l’Amiu ha installato un nuovo “pesce mangia plastica” sul piazzale antistante il porto di Torre a Mare.

'Getto', questo il nome del manufatto mangia plastica realizzato dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti, donato da Progetto Bari all’Amiu, è stato installato questa mattina sulla piazza antistante il porticciolo del quartiere. Presenti il sindaco Decaro e il presidente Leonetti, accompagnati per l’occasione da una scolaresca del quartiere.

“I rischi legati al mancato smaltimento della plastica e al conseguente inquinamento degli ecosistemi, in particolare quello marino, sono ormai noti a tutti, soprattutto ai più piccoli, che stamattina, una volta di più, ci hanno dimostrato di essere molto attenti e sensibili ai temi ambientali - ha sottolineato Antonio Decaro -. Sta a noi continuare a lavorare, anche con il contributo di iniziative come questa promossa da Progetto Bari, per diffondere stili di vita e comportamenti corretti e sostenibili fondamentali per il nostro futuro”.

“Si tratta di un modo bello e divertente per tenere pulite le spiagge, anche d’inverno - ha commentato Lorenzo Leonetti -. Questa installazione rende l'idea di quanta plastica utilizziamo e, di conseguenza, dobbiamo smaltire. A farcelo notare ci hanno pensato gli alunni dell’I.C. Japigia 2 che con entusiasmo hanno promesso ai presenti che il pesce mangia plastica diventerà presto un “torreamarese doc”. Con Getto vogliamo sensibilizzare i cittadini all'autopulizia delle spiagge e alla corretta raccolta differenziata diffondendo così una sana cultura della sostenibilità ambientale. Questo pesce si nutre di plastica, usiamolo. I pesci veri ci ringrazieranno”.