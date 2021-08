Il pesce 'mangiaplastica' di Pane e Pomodoro riempie la pancia: raccolti 11 kg di rifiuti

Undici kg di rifiuti raccolti in meno di 4 giorni: è il bilancio dell'iniziativa realizzata da Progetto Bari, Città Metropolitana e Amiu, in collaborazione con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti, che ha visto l'installazione di un pesce 'mangiaplastica' sulla spiaggia di Pane e Pomodoro: "Grazie alla sensibilità dei cittadini e all'Amiu Puglia - spiega l'associazione in una nota - continueremo senza sosta a sensibilizzare l'opinione pubblica per una sociatè plastic free".

Sulla stessa spiaggia, nei giorni scorsi, era stato installato un altro pesce 'mangiaplastica' grazie all'iniziativa promossa dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Bari in collaborazione con il circolo Legambiente Eudaimonia Bari.