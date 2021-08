Due 'pesci mangiaplastica' sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari: "Sensibilizzare i cittadini verso la raccolta differenziata"

Le installazioni artistiche sono state ideate per sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dall’abbandono dei rifiuti plastici in mare e negli ambienti costieri e, più in generale, sul tema della riduzione dei rifiuti