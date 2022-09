Incontri con i residenti per spiegare la raccolta porta a porta, Petruzzelli riprende il 'pattumelle tour' al San Paolo

"Abbiamo ripreso, con Amiu, ad incontrare i residenti dei condomini del San Paolo, dove dal 3 ottobre partirà la raccolta porta a porta, per spiegare come conferire correttamente i rifiuti per spiegare come conferire correttamente i rifiuti, fugare dubbi e soprattutto rassicurarli sulla facilità e l'efficacia di questo sistema di raccolta". Sono queste le parole con cui l'assessore all'Ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, ha annunciato, tramite un post pubblicato sulla sua pagina facebook, la ripresa del suo "pattumelle tour" per le vie del quartiere.

Ieri l'assessore si è recato al San Paolo per un'originale riunione condominiale, allargata a tutti i residenti interessati, per illustrare il funzionamento ed i vantaggi del nuovo sistema di raccolta rifiuti: "I cittadini sono già ben informati", ha precisato Petruzzelli con soddisfazione.

"Se abitate nella zona dove dal 3 ottobre partirà il porta a porta e volete organizzare un incontro nel vostro condominio sono a disposizione - scrive l'assessore - Chiamatemi, mandatemi una mail, scrivetemi su facebook o contattate un consigliere di municipio a voi vicino. Se serve verrò ad incontrarvi tutte le volte che sarà necessario".