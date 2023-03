Cinque Case di Comunità e un nuovo ospedale, ecco il Piano Asl per la città: "Una svolta per la Sanità a Bari"

Cinque Case di Comunità, un Ospedale da 40 posti letto e 15 nuovi macchinari tecnologici digitali. L'Asl Bari realizzerà l'articolato progetto cittadino grazie all'investimento di 60 milioni euro, provenienti da fondi Pnrr. Questa mattina, a Palazzo di Città, è stato firmato il protocollo d'intesa con cui il Comune cede alcuni immobili all'Asl per permettere la costruzione delle opere che cambierà il volto dell'offerta sanitaria pubblica a Bari.

Le cinque Case di Comunità saranno realizzate nei diversi municipi cittadini e comporteranno un investimento di 6 milioni e 500mila euro. si tratta di edifici già in possesso come gli immobili in via Cacudi e via Aquilino, oppure ceduti come la Centrale del Latte di Viale Orazio Flacco, l'ex Mercato Carrante di Via di Cagno Abnbrescia e l'immobile di Via Davide Lopez.

L'ex Mercato di via Carrante sarà anche la sede dell'Ospedale di Comunità (con una spesa di 3,6 milioni di euro), mentre l'edificio di via Lopez ospiterà la Centrale Operativa Territoriale (investimento da 172mila euro) per le attività di telemedicina e assistenza domiciliare..

Il Piano Asl prevede un importante investimento di 49,5 milioni di euro per la digitalizzazione, il rafforzamento strutturale e tecnologico degli ospedali di Bari. Gli ospedali Di Venere e San Paolo saranno anche interessati da un percorso denominato 'Ospedale sicuro e sostenibile' per il miglioramento nel campo della sicurezza antisismica degli edifici (il costo degli interventi sarà di 23,3 milioni di euro).

Altri 7,1 milioni di euro saranno utilizzati dall'Asl per l'acquisto di nuove apparecchiature dotate di tecnologia di ultima generazione.