Cure Palliative, la Regione approva il piano di potenziamento: "Il Giovanni XXIII di Bari centro regionale per le terapie pediatriche"

La Giunta regionale ha approvato ieri il piano di potenziamento delle cure palliative, predisposto con il supporto del Tavolo tecnico regionale. È stata prevista l’istituzione di un Centro di Riferimento Regionale di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche presso l’Ospedale Giovanni XXIII di Bari. Il Tavolo tecnico di terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche provvederà a definire il modello di erogazione delle cure sul territorio regionale, in considerazione delle indicazioni del centro di riferimento regionale di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche.

"Proseguiamo - ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Rocco Palese - con il varo di provvedimenti pianificatori che sono strumenti nelle mani delle Aziende sanitarie e ospedaliere per creare reti di cura, di assistenza e di trattamento che prendano in carico i malati anche per queste delicate terapie. È rilevante aver individuato il 'Giovanni XXIII' di Bari come centro di riferimento per cure del dolore e palliative pediatriche".

Il provvedimento prevede una serie di interventi e azioni di miglioramento, anche ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di copertura del 90% della popolazione interessata. Il Piano definisce l'istituzione del Tavolo tecnico di Cure Palliative dell’adulto e di un organismo di coordinamento regionale. Previste, inoltre, le realizzazioni del Tavolo tecnico di terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche, della Rete Regionale di Cure Palliative dell’adulto e pediatriche, con particolare attenzione alle malattie rare.

Sarà istituita, con delibera di Giunta regionale, l'Organismo di coordinamento della Rete Locale di Cure Palliative dell’adulto, la Rete Locale di Cure Palliative pediatriche. Prevista anche la nomina dei referenti aziendali di Cure Palliative dell’adulto e del bambino e l'attivazione dei codici di prestazione 99 per le Cure Palliative e 96 per la Terapie del Dolore su tutto il territorio.

La diffusione dell’informazione, anche ad opera delle Aziende Sanitarie Locali, è prevista nei confronti dei medici, degli infermieri, degli operatori sociali e degli amministrativi. Sarà definito di un piano di formazione per tutti i sanitari e gli esperti su Cure Palliative e Cure Palliative Pediatriche di base. Definita la formazione continua regionale ad opera del pool di esperti in Terapia del Dolore e Cure palliative, la formazione specialistica in CP e Terapia del Dolore in ambito pediatrico per pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, Pediatri ospedalieri, infermieri, psicologi, fisioterapisti.

"Tra le azioni prioritarie per il potenziamento della Rete Regionale di Cure Palliative - si legge in una nota della Regione - rientrano l'identificazione precoce dei malati con bisogni di cure palliative; la ridefinizione degli accordi contrattuali con gli erogatori, con particolare riferimento alla presa in carico dei non oncologici e al modello di remunerazione anche attraverso la definizione di appositi pacchetti day service; la previsione della valutazione dei bisogni e della definizione del setting in capo ai palliativisti integrati nella Rete Locale Cure Palliative; la previsione di una progressiva differenziazione tra Cure Palliative domiciliari di base e specialistiche; il potenziamento delle cure palliative residenziali attraverso il completamento dell’offerta degli hospice territoriali (sia in sede ospedaliera che extraospedaliera); l'attivazione dei servizi di medicina e cure palliative in sede ospedaliera con attivita? di consulenza specialistica nei reparti e negli ambulatori e in hospice; l'integrazione della rete di cure palliative con la rete di terapia del dolore dell’adulto e del bambino; il potenziamento e accreditamento dei Centri specialistici della rete ospedaliera di Terapia del dolore per la prevenzione, l’identificazione precoce, la diagnosi e il trattamento delle sindromi dolorose e per la diagnosi di dolore malattia; l'individuazione di strumenti di identificazione del bisogno e di valutazione dell’intensità assistenziale condivisi e diffusi su tutto il territorio regionale; la definizione di indicatori di processo e di risultato; la riattivazione del tavolo tecnico regionale della Terapia del dolore per completare le tariffazioni delle procedure"